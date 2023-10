Październik w Dąbrowie Tarnowskiej: Przegląd prasy z września 2023 w Dąbrowie Tarnowskiej, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2023 w Dąbrowie Tarnowskiej: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzień Chłopaka już 30 września. Z tej okazji warto pamiętać o złożeniu swojemu przyjacielowi, chłopakowi lub tacie pięknych życzeń. Poniżej znajdziecie życzenia, które bez problemu wyślecie sms-em, messengerem lub napisać na ozdobnej kartce. Przeczytajcie życzenia na Dzień Chłopaka i wybierzcie te najlepsze dla swojego wybranka!

Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał 27-letniego Michała C. na siedem lat więzienia, za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Do tragedii doszło jesienią ubiegłego roku. 27-latek jadąc BMW, doprowadził do zderzenia z dwoma pojazdami. Kierowca jednego z nich nie przeżył.