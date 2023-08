Prasówka 13.08.2023 z całego tygodnia w Dąbrowie Tarnowskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Połowa sierpnia to w regionie tarnowskim kumulacja imprez plenerowych. W długi weekend 12-15 sierpnia można dosłownie przebierać w dożynkach, piknikach oraz towarzyszących im koncertach. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać!

Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".