Prasówka 14.05.2023 z całego tygodnia w Dąbrowie Tarnowskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Licytacje komornicze są okazją do tego, aby nabyć atrakcyjne nieruchomości czy pojazdy mechaniczne poniżej swojej wartości. W najbliższych dwóch miesiącach w sądach w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku i Bochni odbędzie się kilkanaście ciekawych licytacji. Zobaczcie, co można nabyć podczas aukcji organizowanych przez komorników z regionu.

Przeczytaj, gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Dąbrowie Tarnowskiej. Wakacyjny czas z pewnością się wszystkim z nimi kojarzy. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są. Zajrzyj na chwilę do historii, aby sprawdzić jakie były ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na drodze powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na ul. Grunwaldzkiej zderzyły się dwa samochody

Oto firmy i zakłady pracy z Tarnowa, Bochni i regionu, które rocznie największe pieniądze, płacą gigantyczne podatki i zatrudniają tysiące osób. Należą do grona przedsiębiorstw osiągających największe przychody w Polsce.

