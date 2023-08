Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Dąbrowie Tarnowskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zakończyła się 41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. W piątek (25 sierpnia) około 5,5 tysiąca pątników dotarło do celu 9-dniowej wędrówki, którym było jasnogórskie wzgórze i Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Politycy Zjednoczonej Prawicy z regionu tarnowskiego dołączyli do ogólnopolskiej akcji "Tusk znaczy bezrobocie" i zorganizowali w piątek (25 sierpnia) konferencję prasową. Briefing odbył się w Dąbrowie Tarnowskiej.

Grad wielkości śliwek spadł w nocy z wtorku na środę (22 na 23 sierpnia) w Nowej Jastrząbce pod Tarnowem. Nawałnicy towarzyszył silny wiatr. Uszkodzonych zostało wiele budynków, samochodów oraz upraw. Trwa szacowanie strat.

Do groźnego zdarzenia na DW 982 w Słupcu na Powiślu Dąbrowskim doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (21/22 sierpnia). Osobowe audi dachowało, a jego kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja o poranku doprowadziła go do komisariatu.

Julia Wieniawa dopasowała je do sukienki w stylu Barbie i do długiej, czarnej maxi, z kolei Beata Kozidrak pojawiła się w nich jeszcze przed występem, a w drugiej parze na scenie. Miały je na nogach też między innymi Ola Filipek i Anna Senkara. Te buty dodają wzrostu, wyszczuplają, a przede wszystkim zapewniają niesamowity efekt!