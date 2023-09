Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

Do niecodziennej interwencji dąbrowskiej straży pożarnej doszło w czwartkowy poranek przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. W jednym z pojazdów zatrzaśnięte zostało dwuletnie dziecko.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dąbrowie Tarnowskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Horoskop dzienny na czwartek 14 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.