Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W czwartek (4 kwietnia) do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej dostarczono nowoczesny specjalistyczny wóz służący do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacji. Pojazd kosztował ponad 3 mln zł.

Klubowicze znów bawią się w Energy 2000 w Przytkowicach. Podczas imprezy w Lany Poniedziałek przygotowano masę atrakcji, konkursy, niespodzianki i specjalne upominki. Tego wieczora można było spotkać gorące króliczki. Nie zbrakło także klubowej muzyki serwowanej przez popularnych didżejów. Zabawa trwała tam do białego rana. Zobacz, co tam się działo.

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko biskupowi tarnowskiemu pod zarzutem niepowiadomienia w porę organów ścigania o dwóch przypadkach księży pedofilów. Kuria nie kryje zaskoczenia, tłumacząc, że na polecenie biskupa zawiadomienia zostały skierowane. Zdaniem śledczych nastąpiło to jednak za późno, bo dopiero po ok. 3 latach, podczas gdy przepis wymagał od hierarchy działania niezwłocznego.