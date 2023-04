Prasówka z całego tygodnia 30.04.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

Nadchodzący długi, majowy weekend to idealna okazja do tego, aby odpocząć i spotkać się z przyjaciółmi, na przykład przy… grillu. Kto nie ma ogródka czy własnej działki, musi szukać wyznaczonych miejsc i altan z rusztem, w których można rozpalić ognisko legalnie, bez narażania się na mandat i skargi mieszkających po sąsiedzku osób. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać w Tarnowie i okolicy, aby upiec sobie coś do jedzenia. Szczegóły w galerii!