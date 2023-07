Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Czy jesteś na bieżąco?

Ciągnik rolniczy z kosiarką do wykaszania poboczy stanął w płomieniach w czasie jazdy w czwartek (29 czerwca) w Zabrniu koło Szczucina (powiat dąbrowski). Mimo szybkiej akcji strażaków i dużej ilości wylanej wody maszyna spłonęła niemal doszczętnie.

Prasówka lipiec Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Dąbrowy Tarnowskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z Tarnowa wyruszy w tym roku na Jasną Górę nie tylko piesza, ale także diecezjalna pielgrzymka na… rowerach. Jej uczestnicy będą mieli do pokonania podobną trasę, co wędrowcy, ale zrobią to w krótszym czasie i w innym, bo lipcowym terminie. Chętni mogą się już zapisywać.