Przegląd prasy 26.05.2024 Dąbrowa Tarnowska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Małopolska ma 27 nowych kapłanów. W sobotę (25 maja) – 14 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w katedrze w Tarnowie, a 13 kolejnych w katedrze na Wawelu. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a jednocześnie najlepszy wynik w kraju. Są bowiem diecezje, w których święceń w tym w ogóle nie będzie.

To była nietypowa, ale wyjątkowo skomplikowana i czasochłonna akcja, w której chodziło o uratowanie życia… konia. Zwierzę wpadło w piątek (24 maja) do ciasnego kanału samochodowego w garażu w Zabłędzy koło Tuchowa. Udało się go wydostać dzięki pomocy strażaków.