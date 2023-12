Przegląd prasy z tygodnia 10.12.2023. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W sobotę (9 grudnia) rozpoczyna się sezon narciarski w Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku Jurasówka w Siemiechowie. To jedyna stacja narciarska pod Tarnowem, gdzie można będzie poszusować na nartach czy snowboardzie w trakcie tegorocznej zimy.

W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dąbrowie Tarnowskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek (7 grudnia) na podtarnowskich drogach, między innymi na DW 977, doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń z udziałem samochodów, w których poszkodowane zostały podróżujące nimi osoby. Jezdnie są oblodzone, a jazdę po nich dodatkowo utrudnia padający intensywnie śnieg.

To była ostatnia w najbliższym czasie impreza w klubie Energy 2000 w Przytkowicach, który z powodu postu został zamknięty. Goście dyskoteki mogli w sobotę (2 grudnia) bawić się podczas Góralskiej Biesiady, a gwiazdą wieczoru był zespół Bajeranci. To była gorąca noc w klubie Energy 2000. Zobaczcie, co tam się działo.