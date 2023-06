Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dwie osoby zostały zabrane do szpitala po wypadku, do którego doszło w piątek (16 czerwca) rano w miejscowości Słupiec koło Szczucina. W akcji ratowniczej uczestniczyli strażacy, policja i pogotowie ratunkowe.

Unikatowa kolekcja zdjęć, przedstawiających deportację pierwszych Polaków do tworzonego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, została odnaleziona w... Kanadzie. To blisko sto fotografii o istnieniu których do tej pory nie wiedziano. W marcu trafiły do Marka Tomaszewskiego - znanego kolekcjonera z Tarnowa, aby po trzech miesiącach znaleźć się w wyjątkowym albumie, którego prezentacja zbiegła się w czasie z obchodami 83. rocznicy I transportu.

Mundurowi z dąbrowskiej policji zatrzymali dwóch kierowców samochodów ciężarowych, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. Obaj stracili już prawo jazdy, czeka ich teraz rozprawa w sądzie.