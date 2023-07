Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Konkursy, zabawy, występy, a nawet pokazy karate - to tylko niektóre z atrakcji programu "Lata z Radiem" w Tarnowie. Piknik rodzinny w Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Kantoria" rozpoczął się w sobotę (1 lipca) o 11. Wieczorem organizatorzy zapraszają na koncerty.

Sukienka na lato w kolorze żółtym i modnym kwiatowym wzorem to wybór Beaty Ścibakówny. Aktorka pojawiła się w takiej stylizacji na ulicach Warszawy. Jej promienny wygląd to zasługa właśnie tej sukienki. Warto podkreślić, że krój kreacji sprawdzi się u każdej kobiety po pięćdziesiątce! Dlaczego? Bo idealnie ukrywa pelikany i boczki.

W nadchodzący weekend (1 i 2 lipca) odbędzie się tegoroczna odsłona Nocnego Zwiedzania Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. To wyjątkowa okazja, aby skorzystać z zaproszenia i zobaczyć od środka to szczególne miejsce na mapie regionu, gdzie zgromadzono mnóstwo pojazdów i różnego rodzaju maszyn, z których spora część to zabytki.