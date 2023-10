Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Anna Pieczarka zakończyła kolejne wybory do sejmu z rekordowym poparciem. Na posłankę PiS pochodzącą z podtarnowskich Koszyc Wielkich zagłosowało w okręgu wyborczym nr 15 ponad 71 tysięcy osób, czyli ponad 17 proc. wszystkich oddanych głosów w jej okręgu. To najlepszy wynik w Małopolsce. 46-latka jest prawdziwym motorem napędowym partii Jarosława Kaczyńskiego w regionie tarnowskim, chociaż w skali kraju nie jest rozpoznawalnym politykiem.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia

Urząd Skarbowy w Zakopanem 25 października zlicytuje część kompleksu mieszkalno-użytkowego o podwyższonym standardzie w malowniczym Kościelisku, tuż przy Zakopanem. To dom z widokiem na Tatry. Cena wywoławcza to nieco ponad 1,6 mln zł za więcej niż 110 m2. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości po korzystnej cenie