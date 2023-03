Przegląd prasy z tygodnia 26.03.2023. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przyroda budzi się po zimie. Nadchodzący, ostatni weekend marca również upłynąć ma pod znakiem dobrej pogody. To doskonała okazja do tego, aby zakosztować świeżego powietrza i wybrać się za miasto na spacer, aby poszukać oznak wiosny. A tych jest już coraz więcej. W okolicy Tarnowa nie brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie warto się wybrać właśnie teraz na krótką wycieczkę w ramach prologu do nadchodzącego sezonu turystycznego. Zobaczcie w galerii, jakie propozycje dla Was przygotowaliśmy!

W Tarnowie można dzisiaj (25 marca) złożyć wniosek o paszport lub odebrać gotowy dokument. Wszystko za sprawą pierwszej w tym roku odsłony akcji „Paszportowa sobota”.