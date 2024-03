Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Dąbrowa Tarnowska, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Zakończyły się Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w Bobowej. Paleta Smaków, dotychczas utrzymana w loftowym klimacie odeszła w zapomnienie. Dzisiaj to przesycona fioletami, ale i koronką klockową Karczma Śliwkowa Bobowa. Przed jej właścicielami Janem i Mariolą Wąsowskimi jeszcze sporo pracy. Otwarcie dla klientów przewidziane zostało na wielkanocny poniedziałek.

Do nietypowego zdarzenia doszło w środę (27 marca) w Szczucinie. Jeden z mieszkańców zaalarmował służby, ponieważ znalazł w skrzynce na listy niezaadresowaną kopertę z nieznaną zawartością w środku. Jak się okazało, były to materiały wyborcze jednego z kandydatów do Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Matura 2024 z języka polskiego coraz bliżej. To już ostatnia szansa na nadrobienie problematycznego materiały i doczytanie szczegółów lektur. Zazwyczaj, podstawowa matura z języka polskiego cieszy się wysoką zdawalnością. Niektóre zadanie jednak pozostają owiane widmem strachu. Te zadania absolwentom sprawiają znaczną trudność i wyróżniają się na tle pozostałych wysokim poziomem trudności. Sprawdźcie, które zadania sprawiły największy problem maturzystom w 2023.