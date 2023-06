Czerwiec 2023 w Dąbrowie Tarnowskiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Nowo wyświęceni kapłani diecezji tarnowskiej poznali nazwy parafii, do których zostaną posłani na swoje pierwsze placówki. Nominacje wręczył we wtorek (30 maja) neoprezbiterom ordynariusz tarnowski – bp Andrzej Jeż.

Do wypadku doszło we wtorek 23 maja na ul. Wolności w Szczucinie. Zderzyły się tam samochód osobowy z autem dostawczym. Dwie osoby zostały ranne.

W niedzielę (21 maja) z rzeki w podtarnowskim Żabnie wyłowiono ludzkie zwłoki. Na miejscu pracują policjanci i prokuratur, którzy ustalają, do kogo należy będące w znacznym stanie rozkładu ciało oraz wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Opady deszczu trwające od wtorku (16 maja) do czwartku (18 maja) na szczęście nie były na tyle długotrwałe i intensywne, by wywołać w Tarnowie i regionie powódź. Tymczasem dokładnie trzynaście lat wcześniej rozgrywał się tutaj prawdziwy powodziowy dramat.

Wójt gminy Olesno odmówił wydania decyzji środowiskowej na budowę gorzelni wraz ze spalarnią odpadów i linią do produkcji substratu w Wielopolu. To efekt protestów mieszkańców obawiających się uciążliwego sąsiedztwa.

17 zastępów straży pożarnej z Brzeska i powiatu, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa wodnego z Tarnowa i Nowego Sącza, uczestniczyło w nocnej akcji na Uszwicy. Istniało podejrzenie, że poszukiwana osoba wpadła do wezbranej rzeki.

Na trzy miesiące trafił do aresztu 33-latek z powiatu dąbrowskiego. Mężczyzna jest podejrzany o podpalenie budynków gospodarczych w Mędrzechowie oraz kierowanie gróźb wobec mieszkańca innej posesji na terenie gminy.

We wtorek, 16 maja, maturzyści zmierzyli się z zadaniami z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin z tego przedmiotu zdawało w tym roku prawie 65,4 tys. absolwentów. W skali całej Polski jest to trzeci najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Natomiast jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów przystępujących do matury w województwie małopolskim, geografia zajmuje 4. miejsce wśród najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych. W Małopolsce będzie ją zdawać ponad 5,7 tys. młodych ludzi.