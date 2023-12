Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Dąbrowie Tarnowskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zaraz po świętach Bożego Narodzenia rozpoczną się wizyty duszpasterskie kapłanów w domach wiernych, nazywane tradycyjnie kolędą. Ta, w tym roku, w niektórych tarnowskich parafiach odbywać się będzie na nowych zasadach i w zmienionej formie, a księża nie zapukają do wszystkich drzwi, jak to bywało dawniej.

Bombka samowar, postać Kaczora Donalda, pingwina, święty Mikołaj na spadochronie, domek smerfów, sam Papa Smerf – to tylko kilka z najciekawszych okazów, które ostatnio trafiły do zbioru Dominika Święsa, kolekcjonera z Uścia Gorlickiego. Paczki z choinkowymi ozdobami przychodzą do niego w zasadzie przez cały rok. Chłopak śmieje się, że listonosz i kurierzy znają jego adres już na pamięć. I doskonale wiedzą, co kryje karton.