Prasówka 29.03.2024 Dąbrowa Tarnowska. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej

Horoskop na Wielkanoc to przepowiednia, która zdradzi bardzo dużo. Te święta będą wyjątkowo radosne, ale nie dla wszystkich znaków zodiaku. Niektóre otrzymają zastrzyk pozytywnej energii, a inne wręcz przeciwnie. Osoby urodzone w styczniu czekają wielkie zmiany. Przeczytaj swój indywidualny horoskop na Wielkanoc.

Zakończyły się Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w Bobowej. Paleta Smaków, dotychczas utrzymana w loftowym klimacie odeszła w zapomnienie. Dzisiaj to przesycona fioletami, ale i koronką klockową Karczma Śliwkowa Bobowa. Przed jej właścicielami Janem i Mariolą Wąsowskimi jeszcze sporo pracy. Otwarcie dla klientów przewidziane zostało na wielkanocny poniedziałek.

Do nietypowego zdarzenia doszło w środę (27 marca) w Szczucinie. Jeden z mieszkańców zaalarmował służby, ponieważ znalazł w skrzynce na listy niezaadresowaną kopertę z nieznaną zawartością w środku. Jak się okazało, były to materiały wyborcze jednego z kandydatów do Rady Powiatu Dąbrowskiego.