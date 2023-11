Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. Małopolskim. Sądeczanka przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Peter Dinklage,a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki?

Przejażdżka na diabelskim młynie, karuzeli, a może lot samolotem? Dla Adasia Skrzypka chorego na rdzeniowy zanik mięśni, to możliwe! Choroba odebrała mu co prawda możliwość samodzielnego oddychania, połykania, mowę, ruch, ale dzięki pomocy najbliższych uwielbia poznawać świat i spełniać marzenia. Porusza się na specjalistycznym wózku, ale ten niestety się rozpadł.

Do stolicy Podhala po dekadzie znów zawitała Magda Gessler. Znana restauratora w poniedziałek rozpoczęła kolejną metamorfozę restauracji - tym razem przy Placu Słowackiego. Program ma być realizowany przez cztery dni.

Smolasty, czyli piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu, rapu i R&B był gwiazdą sobotniej imprezy w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Nie zabrakło także popularnych DJ-ów, którzy serowali energiczne sety. Podczas imprezy do wygrania były bilety do Parku Rozrywki Energylandia. Zobaczcie, co tam się działo.