Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do trzech groźnie wyglądających wypadków z udziałem motocyklistów doszło w sobotę (15 lipca) po południu w regionie tarnowskim. W sumie poszkodowane zostały cztery osoby.

Policjanci z dąbrowskiej drogówki zatrzymali 19-letniego kierowcę audi, który przekroczył dozwoloną prędkość i złamał kilka przepisów drogowych. Mundurowi wlepili mu mandat w wysokości ponad 2 tysięcy złotych oraz przypisali do jego konta sporo punktów karnych.

Jarosław Kaczyński oraz Beata Szydło wezmą udział w Pikniku Rodzinnym, który w najbliższą niedzielę (16 lipca) odbędzie się na obiektach LKS w Woli Rzędzińskiej. To wakacyjna inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości spotkań z Polkami i Polakami na piknikach.

Pięcioletnia Lenka z powiatu mrągowskiego (woj. warmińsko-mazurskie) zauważyła mamę leżącą na podłodze w łazience i zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Dziewczynka wykazała się zimną krwią i opanowaniem. Podobnie jak dyspozytorka, która przeprowadziła z nią rozmowę.

W niedzielę 9.07 doszło do pożaru w Dąbrówkach Breńskich w powiecie dąbrowskim. Ogień objął część budynku mieszkalnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przyczyny pożaru bada policja.

