Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

Dużym zainteresowaniem cieszyło się Nocne Zwiedzanie Muzeum Drogownictwa w Szczucine (powiat dąbrowski). Na gości, którzy przyjechali tam w minioną sobotę czekało sporo niespodzianek i konkursów.