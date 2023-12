Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Media społecznościowe w XXI wieku odgrywają istotną rolę w różnych dziedzinach życia. Znani influencerzy prowadzący swoje profile na różnych portalach oprócz tego, że pokazują swoje codzienne życie, to dodatkowo reklamują różne produkty, wyznaczają trendy modowe, czy inspirują do prowadzenia określonego stylu życia. Przedstawiamy influencerki z Tarnowa oraz okolic, które na Instagramie zdobyły rzeszę fanów. W naszym zestawieniu znajdują się modelki, blogerki, aktorki czy artystki, których profile obserwuje minimum 10 tysięcy osób. Zobaczcie, które influencerki z naszego regionu cieszą tak dużą popularnością w sieci.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Tarnów i region tarnowski przez lata słynęły z przetwórstwa owocowo-warzywnego za sprawą zakładów Owintar oraz Fructona. Jeden i drugi od lat już nie istnieją, ale zamiast nich pojawiały się kolejni, lokalni ambasadorzy dobrego smaku, których wyroby znane są w całym kraju i można je kupić niejednokrotnie w najodleglejszych nawet zakątkach Polski. To m.in. producenci wędlin, nabiału, mrożonek, sosów, ketchupu, musztardy i majonezu, ale też piwa. Tradycję tarnowskich zakładów podtrzymują liczne tłocznie soków oraz coraz liczniejsi producenci wina, których wyroby zdobywają kolejne nagrody na krajowych i międzynarodowych targach i konkursach. W galerii prezentujemy 15 firm z Tarnowa i okolicy, których produkty zdobyły serca i uznanie nie tylko polskich smakoszy.

Do zdarzenia doszło we wtorkowe (28 listopada) popołudnie przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Strażacy ze stolicy Powiśla zostali wezwani do pożaru kampera.

Samorząd Dąbrowy Tarnowskiej przygotowuje się do rewitalizacji głównej alei Parku Miejskiego znajdującego się w centrum miasta. Inwestycja zostanie wykonana dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu i pochłonie w sumie około pół miliona złotych.

Tkanina na zasłonę, obicie sofy czy fotela? Dla Anny Nowak-Curyło projektantki mody z Tarnowa to idealny materiał na kurtkę czy płaszcz. Jej oryginalne pomysły i talent doceniają gwiazdy polskiego show-biznesu i występują w jej kreacjach na koncertach, festiwalach czy w teledyskach. Fanami jej projektów są m.in. Sara Chmiel-Gromala, wokalistka zespołu Łzy i producent muzyczny Gromee.