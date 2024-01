Przegląd prasy z tygodnia 7.01.2024. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Tarnowskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl!”?

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Nauczycielka z II LO w Tarnowie to specjalistka od ekstremalnych wyzwań! Obiegnięcie dookoła Mont Blanc zajęło Katarzynie Zych 33 godziny Na co dzień uczy młodzież z liceum w Tarnowie języka angielskiego, a po wyjściu zza biurka pokazuje niesamowitą kondycję i wielki hart ducha. Dowód? Choćby udział w biegu dookoła Mont Blanc, wyzwaniu nie do pokonania dla zwykłego śmiertelnika.

📢 Fantazyjne chmury na niebie Tarnowa i Wierzchosławic. Mammatusy wyglądały niesamowicie! Zdjęcia 4.01.2024 W czwartek (4 stycznia) po południu niebo nad Tarnowem i regionem wyglądało zjawiskowo. Charakterystyczne i niezwykle rzadko obserwowane w Polsce chmury mammatusy robiły niesamowite wrażenie!

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dąbrowie Tarnowskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tarnów przez ponad dwie dekady był stolicą województwa tarnowskiego. Ćwierć wieku temu utracił ten status i stał się miastem powiatowym Dokładnie ćwierć wieku, z początkiem 1999 roku, wprowadzony został trzystopniowy podział na województwa, powiaty oraz gminy. W wyniku reformy administracyjnej, część miast, które dotychczas były stolicami województw, straciły swój status. W tym gronie był również, ponad 120-tysięczny wówczas Tarnów, który zamiast stolicy województwa stał się miastem powiatowym.

📢 W tych miastach w Małopolsce popełnia się najwięcej przestępstw! Zaskakujący ranking Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw. 📢 Ferie zimowe 2024 roku w Polsce. Sprawdź, które województwo w jakim terminie odpoczywa. W tym roku pierwsza tura już 15 stycznia Terminy ferii zimowe w Polsce są rozciągnięte na półtora miesiąca. Zostały tak ustalone, by nie kumulować ruchu turystycznego w jednym, dość krótkim terminie, bo zaledwie dwóch tygodni. Terminy ferii zostały ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. Pierwsza tura rozpoczyna się 15 stycznia 2024 roku, a ostatnia kończy 25 lutego.

📢 Pacjent zdemolował SOR w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie. Agresywny 28-latek wpadł w furię i niszczył wyposażenie. Rzucił się na policjantów Spore szkody wyrządził 28-latek z powiatu tarnowskiego, który wszczął awanturę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Mężczyzna uszkodził m.in. monitor, kamerę i krzesło na poczekalni oraz wyposażenie toalety. Został obezwładniony przez policjantów, na których również rzucił się z pięściami. 📢 Awaria pociągu pospiesznego z 300 pasażerami między Brzeskiem a Tarnowem, konieczne było podstawienie pociągu zastępczego W poniedziałek 1.01.2024 między Brzeskiem a Tarnowem doszło do awarii pociągu pospiesznego relacji Kraków-Przemyśl-Lwów. Około trzystu pasażerów utknęło na terenie Biadolin Szlacheckich. Po blisko dwóch godzinach oczekiwania podstawiono inny pociąg, do którego mogli się przesiąść.

📢 Styczeń 2024 w Dąbrowie Tarnowskiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Rok 2023 w Tarnowie i regionie tarnowskim w fotograficznym skrócie. Tym żyliśmy przez ostatnie dwanaście miesięcy!”?

📢 Rok 2023 w Tarnowie i regionie tarnowskim w fotograficznym skrócie. Tym żyliśmy przez ostatnie dwanaście miesięcy! Rok 2023 dobiega końca. Za nami dwanaście miesięcy, które przyniosły mnóstwo wydarzeń - planowanych i nagłych, radości i smutków, emocji - sportowych, związanych m.in. z Igrzyskami Europejskimi, czyli największą tego typu imprezą w naszym kraju czy towarzyszących wyborom przedstawicieli do parlamentu. W ostatnim roku oddano do użytku wiele ważnych inwestycji, ale też rozpoczęto kolejne, którym towarzyszą spore utrudnienia. Dużo problemów przysporzyła mieszkańcom regionu w ostatnim roku zmienna pogoda, w tym gwałtowne burze, nawałnice i gradobicia. W galerii prezentujemy wybrane wydarzenia z mijającego roku. Do zdjęć dołączone są opisy. To okazja, aby przypomnieć sobie jeszcze raz czym żył Tarnów i region w 2023 roku. 📢 Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Tarnowskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Policjanci dąbrowskiej drogówki podczas specjalnej akcji skontrolowali blisko 150 kierowców. Niektórzy z nich stracili prawo jazdy”?

📢 Groźny wypadek na DW 973 pomiędzy Żabnem i Niecieczą. Samochód wypadł z drogi i dachował na polu uprawnym. Ranne zostały cztery osoby Cztery osoby zostały zabrane przez pogotowie ratunkowe do szpitala po wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę (30 na 31 grudnia) w Żabnie na Drodze Wojewódzkiej nr 973. Samochód, którym podróżowali wypadł z drogi i dachował na polu uprawnym.

