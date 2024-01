Tygodniowy przegląd prasy 14.01.2024: Dąbrowa Tarnowska, 7.01-13.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Zima i siarczyste mrozy to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. W ostatnich dniach służby i organizacje troszczące się o los czworonogów otrzymały wiele zgłoszeń od osób zaniepokojonych psami trzymanymi na zewnątrz. Do krakowskiego - i nie tylko - schroniska ruszyły masy ludzi, biorąc do swoich domów czworonogi, by te w dobrych warunkach przetrwały niskie temperatury. Takie historie zawsze budzą wielkie emocje, jednak nie zawsze zwierzętom dzieje się krzywda, mimo, że mieszkają na zewnątrz. Każdy przypadek może być inny.

Droga Krajowa nr 73 pomiędzy Tarnowem i Lisią Górą była przez ponad godzinę zablokowana po wypadku, do którego doszło w nocy z wtorku na środę (9 na 10 stycznia). W Brzozówce zderzyły się dwa samochody osobowe.

Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.