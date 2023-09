Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Dąbrowa Tarnowska, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

"Kolacja dla Głupca" rozpoczęła XXVII edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia 2023. W piątek (22 września) w tarnowskim teatrze spektakl był grany dwukrotnie. Publiczność długo wiwatowała zarówno po pierwszym, jak i po drugim pokazie.

Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.