Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Czy jesteś na bieżąco?

Po sobotnich ulewach, które spowodowały ogromne zniszczenia w wielu gminach powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego w nocy z soboty na niedzielę (26.27.08) doszło do kolejnych niszczeń. Strażacy ciągle są dysponowani do połamanych drzew i zerwanych dachów. Kryzysowa sytuacja jest w gminie Czchów, gdzie kilka tysięcy osób jest pozbawionych prądu.

Do groźnego zdarzenia na DW 982 w Słupcu na Powiślu Dąbrowskim doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (21/22 sierpnia). Osobowe audi dachowało, a jego kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja o poranku doprowadziła go do komisariatu.

Pielgrzymi zmierzający z Tarnowa na Jasną Górę mają już połowę drogi za sobą. Choć upał mocno daje im się w tym roku we znaki, pokonują wytrwale kolejne kilometry przybliżając się z każdym dniem do celu dziewięciodniowej wędrówki.

Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej przyciągnęły prawdziwe tłumy. Trudno się temu dziwić skoro organizatorzy – jak co roku - postarali się o mnóstwo atrakcji, za sprawą których jest to bez wątpienia największe widowisko historyczne dla uczczenia Cudu nad Wisłą w regionie.

Podtarnowska Nieciecza zamieniła się we wtorek (15 sierpnia) w prawdziwą bazę wojskową, za sprawą wyjątkowego pikniku organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Chętni mogą zobaczyć z bliska sprzęt, który jest na wyposażeniu polskiej armii, porozmawiać z żołnierzami, a także skosztować… wojskowej grochówki.

Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".