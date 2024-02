Przegląd prasy z tygodnia 4.02.2024. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Pierwsze dni nowego roku to prawdziwa plaga oszustw i podejmowanych prób wyłudzenia pieniędzy w Tarnowie i regionie, przede wszystkim od starszych osób, na różnego rodzaju „legendy”. Oszuści podszywają się już nie tylko pod ich bliskich, adwokatów czy policjantów, ale również pod… lekarzy, którzy ratują zdrowie i życie ich dzieci chorych na Covid-19.

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Nad Morskim Okiem w ostatnim czasie zeszła lawina z Marchwicznego Żlebu. Dosięgnęła tafli stawu, ale nie załamała lodu. Choć zagrożenie lawinowe zmalało, nie oznacza to że nad słynnym stawem jest bezpiecznie. - Nadal trzeba być czujnym i spodziewać się, że coś może zjechać – ostrzega Tomasz Zająć, Tatrzański Park Narodowy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dąbrowie Tarnowskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać.

Ewa Kryza to jedna z tych kobiet, o których się nie zapomina. Piękną uczestniczkę 10. edycji “Rolnik szuka żony” pokochali nie tylko widzowie Telewizji Polskiej, ale także internauci. Kim jest wybrana przez Waldka Ewa? Co robi na co dzień i jak żyje? Zobacz.