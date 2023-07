Przegląd tygodnia od 16.07 w Dąbrowie Tarnowskiej

Znany lek o działaniu uspokajającym i nasennym jest już dostępny bez recepty. Jeszcze do niedawna był wydawany tylko z przepisu lekarza. Produkt leczniczy mogą zażywać tylko osoby dorosłe. Należy go przyjmować według zaleceń lekarza lub farmaceuty albo tak, jak opisano w ulotce. O decyzji w sprawie leku poinformowała Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska.

Hortensja ogrodowa to wyjątkowy krzew ozdobny. Tworzy wielkie i kolorowe kwiatostany, które zdobią ją do późnej jesieni. W dodatku kolor jej kwiatów można zmienić! Jednak zdarza się, że ta hortensja nie kwitnie. To często wynik naszych błędów. Przede wszystkim – hortensji ogrodowej nie można mylić z innymi gatunkami, bo inaczej się ją przycina! Ma też nieco odmienne wymagania. Sprawdź, jak zadbać o te krzewy, żeby pięknie kwitły.

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

Z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło oraz licznej reprezentacji parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem odbył się w niedzielę (16 lipca) piknik rodzinny w ramach nowej, wakacyjnej inicjatywy PiS. - „Nie damy się, nie damy doprowadzić do tego, byśmy spod jednego buta wpadli pod drugi. Bo te wybory, najważniejsze od 1989 roku, będą elementem takiego właśnie boju, boju o Polskę” – mówił lider PiS.