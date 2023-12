Tygodniowy przegląd prasy w Dąbrowie Tarnowskiej, (10.12-16.12.2023)

Lotnisko Kraków-Balice prężnie się rozwija. W piątek, 15 grudnia, w Kraków Airport została zorganizowana uroczystość powitania 9-milionowego pasażera. To historyczny, rekordowy moment w skali wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, bo lotnisko pod Krakowem jest jedyne, które obsłużyło w ciągu roku aż tylu pasażerów.

W święta życzymy sobie zdrowia, dlatego świetnym sposobem na zapewnienie go bliskim jest podarowanie leczniczej nalewki. Samodzielnie wykonany prezent świąteczny będzie wyjątkowy, a właściwości domowego trunku korzystnie wpłyną na zdrowie. Te nalewki nie tylko świetnie smakują, ale też wspomagają trawienie, wspierają odporność, usprawniają krążenie i regulują poziom cukru we krwi. Zobacz, które z nich warto położyć pod choinką.

Wraz z finałem „Świeć się z Energą” zakończył się również konkurs fotograficzny, którego uczestnicy starali się uchwycić piękno okresu świątecznego.

Zima to dobra okazja do tego, aby wybrać się na spacer po lesie. Wyjątkowe widoki zapewnia o tej porze roku znajdująca się w Ciężkowicach Ścieżka w Koronach Drzew. Dodatkowym atutem jest to, że obecnie można skorzystać z tej atrakcji taniej, gdyż obniżono ceny biletów.