Prasówka z całego tygodnia 1.10.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Horoskop dzienny na sobotę 30 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

W piątek (29 września) Tarnów odwiedził Patryk Jaki. Poseł Parlamentu Europejskiego spotkał się z mieszkańcami w Sali Lustrzanej, mówił o zagrożeniach dla Polski, o nadchodzących wyborach parlamentarnych i towarzyszącemu mu referendum, a także udzielił poparcia Piotrowi Sakowi, który ubiega się ponownie o mandat poselski z listy PiS w tarnowskim okręgu wyborczym.