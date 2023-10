Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Tarnowskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek z udziałem karetki pogotowia pod Tarnowem. Na DW 975 w Biskupicach Radłowskich ambulans zderzył się z samochodem osobowym”?

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Tarnowska, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek z udziałem karetki pogotowia pod Tarnowem. Na DW 975 w Biskupicach Radłowskich ambulans zderzył się z samochodem osobowym Ratowniczka medyczna została poszkodowana w wypadku, który w sobotę (28 października) wydarzył się na Drodze Wojewódzkiej nr 975 w Biskupicach Radłowskich. Obok mostu na Dunajcu zderzyły się: karetka pogotowia oraz samochód osobowy. 📢 Nawiedzone, mroczne i opuszczone miejsca w Tarnowie i regionie. Legendy głoszą, że pojawią się w nich zjawy i duchy. Czy tam straszy? W Tarnowie i regionie można usłyszeć wiele mrocznych legend i opowiadań. Mowa w nich o miejscach, gdzie ludzie mieli widywać duchy i przeróżne zjawy. Są też takie, których klimat kojarzy się ze scenerią horrorów. Wielu nie daje wiary w to, że na świecie działają jakieś siły nadprzyrodzone. A jeśli się mylą? Zobaczcie jakie miejsce w Tarnowie oraz okolicach uchodzące wśród miejscowych za mroczne i nawiedzone.

📢 Spór Tarnowa z Gemini Holdings zakończony. Radni dali zielone światło rozbudowie galerii. Spółka: "ta inwestycja już miała swoje pięć minut" Rada Miejska w Tarnowie oraz Gemini Holdings zakopują topór wojenny. Kością niezgody były zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, które blokowały rozbudowę największej galerii handlowej w regionie. Ograniczenia w czwartek (26 października) zostały przez radnych zniesione, ale to wcale nie oznacza jeszcze, że inwestycja dojdzie do skutku. Mamy stanowisko firmy.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dąbrowie Tarnowskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski!

📢 Ceniony biblista dokonał analizy Tory z Ośrodka Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Zabytkowe zwoje przez lata ukrywano w Tuchowie Znany i ceniony biblista ks. prof. Tadeusz Brzegowy dokonał analizy dwóch zwojów żydowskiej Tory, które znajdują się w Ośrodku Spotkań Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. Są to jedne z ważniejszych eksponatów, które pozostały w stolicy Powiśla Dąbrowskieho po dawnej synagodze. 📢 Targi Książki 2023 w Krakowie: godziny otwarcia, dojazd, parking, bilety. Jacy autorzy będą na tegorocznych Targach Książki w Krakowie? Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2023 to wielkie święto czytelników i autorów. Jak co roku do Krakowa zjadą najpoczytniejsi pisarze i pisarki, księgarze i wydawcy, a także celebryci i tłumy czytelników. Przedstawiamy informacje praktyczne, które pomogą lepiej zaplanować wizytę. Sprawdź jak dojechać, gdzie zaparkować i gdzie kupić bilet.

📢 Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa! 📢 Poszukiwany listem gończym przez pomorską policję wpadł w Dąbrowie Tarnowskiej. 38-latek ukrywał się od kilku miesięcy Policjanci z dąbrowskiej komendy podczas rutynowej kontroli zatrzymali 38-letniego mieszkańca Pomorza, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna ukrywał się, bo chciał uniknąć odsiadki, która go czekała.

📢 Te małopolskie szlaki zachwycają widokami. Tak wygląda polska złota jesień. Widoki jak z bajki! Jesień to bez wątpienia ta pora roku, która przy słonecznej pogodzie zachwyca swoim pejzażem. Nie przez przypadek to właśnie tę porę roku umiłowali sobie fani spacerów i wycieczek górskich. Mgliste poranki i słoneczne przepełnione jesiennymi kolorami dni tworzą niezwykły krajobraz. Już od kilku lat jesień rozpieszcza nas pogodą. Oto najpiękniejsze trasy i szlaki Małopolski, które jesienią wyglądają jak z bajki! Zobaczcie sami! 📢 Chcesz dożyć 100 lat w dobrym zdrowiu? Pij tych 5 napojów. To po nie codziennie sięgają stulatkowie z niebieskich stref Dziennie powinniśmy dostarczać organizmowi średnio ok. 3 litrów płynów – niekoniecznie samej wody. Napoje, które wybieramy, mają wpływ na nasze zdrowie. To, co wypijamy, może też pośrednio przyczyniać się do długości naszego życia. Dowodem na to mogą być mieszkańcy niebieskich stref, którzy najczęściej dożywają 100 lat. Zobacz, jakich 5 napojów piją słynni stulatkowie.

📢 Zmarł 33-letni kapłan z diecezji tarnowskiej. Ksiądz Piotr Wąż pochodzący z Radgoszczy pracował w przeszłości w parafii Rzuchowa W nocy z soboty na niedzielę (21/22 października) zmarł ksiądz Piotr Wąż, kapłan z diecezji tarnowskiej. 33-letni duchowny z Radgoszczy pracował obecnie w Mielcu, ale wcześniej był wikariuszem w parafii pw. Ducha Świętego w Rzuchowej. 📢 Dachowanie busa wiozącego pieczywo na DW 984 w Smykowie. Bułki wysypały się na drogę, były utrudnienia. Kierowca dostawczaka nietrzeźwy Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy (23 października) poranek na Drodze Wojewódzkiej nr 984 w Smykowie. Kierowca busa przewożącego pieczywo dachował i zablokował trasę. Okazało się, że był nietrzeźwy.

📢 Tłumy na Targu Regionalnym w Tarnowie. Jest kulinarna rywalizacja, warsztaty lepienia pierogów oraz wiele dobrych i zdrowych produktów W niedzielę (22 października) przy ul. Giełdowej w Tarnowie odbywa się kolejna edycja Targu Regionalnego, który organizuje Fundacja Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przygotowano sporo atrakcji. Wśród nich rywalizacja czterech potraw wpisanych na listę produktów tradycyjnych, warsztaty lepienia pierogów oraz mnóstwo stoisk z dobrymi i zdrowymi produktami od lokalnych producentów z całego regionu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Tarnowskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fenomen Anny Pieczarki z PiS. W skali kraju mało znana, ale w regionie tarnowskim kładzie konkurencję wyborczą na łopatki. Znów ma rekord”? 📢 Tatry. Słynna toaleta pod Rysami została porwana przez... halny Jak donosi portal Tatromaniak, słynna, kolorowa toaleta znajdująca się pod Rysami przestałą istnieć. Została zmieciona przez silny wiatr, który ostatnio dał się we znaki w Tatrach i Zakopanem. Jak się okazuje powalił nie tylko drzewa w okolicy, ale i znane miłośnikom turystyki górskiej WC.

